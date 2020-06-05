渥太華中国和平统一促进会

关于《反分裂国家法》制定15周年和当前台海局势声明

The beautiful night view of taipei skyline at night, Taipei, Taiwan

15年前中国为台湾问题制定的《反分裂国家法》是坚持“一国两制”推进中国和平统一制度体系的重要组成部分。该法针对的是少数“台独”分裂分子和破坏中国统一的外部势力，而绝不是针对台湾同胞。该法为坚决维护国家主权和领土完整,挫败“台独”分裂图谋提供坚实的法律依据，推进两岸关系和平发展，促进和平统一提供了制度指引。

多年来自李登辉始“台独”势力猖狂进行分裂国家，分裂中华民族的罪恶活动，不断制造台湾海峡两岸紧张局势。当前台海局势复杂严峻，5.20台湾地区领导人蔡英文就职，她坚持否认“九二共识”，拒不接受和平统一和“一国两制”，继续勾结外国反中势力，妄图达到她“台独”分裂祖国的罪恶目的。美国支持“台独”使用它的国内法《与台湾关系法》干涉中国内政，不断向“台独”发出错误信号，把台湾当做牵制中国的棋子，甚至公开的支持台湾独立。

鉴于此多伦多、渥太华、蒙特利尔等六城市中国和平统一联盟发出如下声明：

1.坚决反对台湾蔡英文民进党当局在台搞“去中国化”，渐进式“台独”，拒不承认“九二共识”，抗拒和平统一“一国两制”；

2.坚决反对蔡英文当局勾结国外反华势力寻求靠山对抗中国统一；

3.当台海局势出现台湾从中国分裂出去的事实、或发生将会导致从中国分裂出去的重大事变或中国和平统一的可能性完全喪失时，我们坚决支持中国实施《反分裂国家法》解决台湾问题。

我们海外华侨华人坚决与祖（籍）国同胞和台湾同胞一起为实现中国的完全统一贡献力量。

加拿大华人促进中国统一联盟

主 席： 陈丙丁（多伦多和统会会长）

副主席: 王 辉（渥太华和统会会长）

副主席: 邵礼平（蒙特利尔和统会会长）

2020.05.29