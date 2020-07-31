【加拿大肝脏基金会专栏】89岁的我，将参加“为肝漫步”活动

加拿大肝脏基金会志愿者Dr. Francis Ho

我是Dr. Francis Ho何博士，一位在溫哥華生活與工作的退休家庭醫生。今年我89歲，我打算像過往年一樣，參與今年加拿大肝臟基金會的“為肝漫步”籌款活動。

15年前，因為我的一位患者參與加拿大肝臟基金會的活動，令我對這一組織產生了興趣。肝臟基金會西區業務總監莫妮卡尋求我的幫助，於是我加入了加拿大肝臟基金會董事會，努力幫助提升我所在的卑詩省對抗擊肝病的認知、教育和支持資金。

在贊助商的支持下，我們開展教育活動，以幫助提高認知，將重要信息傳達至社區。作為“提升乙肝認知”計劃的一部分，我們一直提供免費的乙型肝炎篩查。今年，我們希望將認知宣傳擴展至溫哥華的東南亞社區。據統計，東南亞人深受某些特定肝病的影響，我們成立了一個委員會來解決這一問題。

因為職業之便，我意識到許多家庭醫生不太了解肝病以及現有的可用資訊。通過不單教育大眾，而且教育家庭醫生，我們可以幫助改善每個人的健康狀況。我們的培訓增強了那些醫生的能力，幫助他們更早且更有效地診治肝病。認知和教育是如此地重要，參與培訓者對此計劃表達了他們的熱情和感激。我在執業時約有一百多名肝病患者，因我個人的經驗和信息，我現在可以與全科醫生分享知識。

今年，我們面臨的最大挑戰是在新冠疫情中開展工作，在保持社交距離及健康的同時，以不同的方式進行籌款和宣傳活動。疫情對籌款產生了重大影響，特別是對於那些在經濟變化中努力求存的大眾捐贈者。我們在很大程度上依賴於定期捐款者，但是疫情限制了人們今年的捐贈和活動。我們不會放棄，相反我們決心要朝著我們的目標努力。

我的決心是，為今年的“為肝漫步”活動完成40,000步！每一步募捐一塊錢，我決心盡我所能，貢獻一己之力。盡管今年我89歲了，我每年都會參加“為肝漫步”籌款活動，我鼓勵我的患者及其家人，及所有認識肝病患者的人參加。我希望激勵人們意識到，如果他們拿定主意做些有意義的事情，他們可以做到。

也許像我一樣，您會想：“為什麽不用余生為公眾做點好事，而不是呆在家裏自怨自艾？”這就是我的想法。希望你也有同感。

了解及報名“為肝漫步”活動，請瀏覽www.strollforliver.ca