【加拿大肝脏基金会专栏】父亲因脂肪肝炎需要肝脏移植 却遇上了新冠疫情大流行

加拿大肝脏基金会志愿者爱迪丝

多年來，父親患有非酒精性脂肪肝病。他的健康狀況不佳，但起初並沒有怎麽影響他。他定期去肝病醫生處復診，醫生說他的病情穩定。這種情形持續了多年，然後，他的非酒精性脂肪肝病發展成非酒精性脂肪肝炎，情形惡化。他進出醫院的次數更多了。他變得行動遲緩，精力減退。2011年，他的食道靜脈曲張破裂，那一年我們幾乎失去了他。在接受了大約一周的重癥監護和幾次輸血後，他挺了過來，情形又恢復了穩定。2019年7月，他因為精神混亂而入院，我們發現病情起因於肝臟問題引起的感染。在聖誕節期間，父親因為病情持續而急速惡化，再次入院。

不過，醫護人員再次穩定了他的病情。他狀況不錯，好到我們能夠於1月25日在叔叔家中享受豐盛的晚餐，慶祝他70歲的生日。

父亲母亲和我

父親接下來的復診是2020年2月6日。第二天，我與他聊天，我將永遠記住那次談話。父親的聲音虛弱顫抖。他告訴我，醫生对他说，除非他接受移植手術，否則他大約只有六個月的生命。

同一天，在我們談話後大約一個小時，父親不省人事。母親打了911急救電話，他被送往渥太華總醫院。

在醫院，父親的各項檢測指標非常糟糕，醫生決定對他進行留院觀察。但是不見任何好轉。3月1日，他被醫療運輸機送往多倫多總醫院移植科。第二天，我和我母親開車去多倫多，在他接受檢查以確定是否合格移植候期間，與他共處了幾天。社工與我們進行了面談，以確保我們了解這一切有多嚴重，以及手術後他將需要的支持有多大。母親和我都不是肝臟捐贈的配型，不能成為他的活體捐贈者，但是有一個家庭朋友是配型，並且願意捐贈肝臟給父親。

最終，我們收到了好消息，父親被批準列入移植名單。我們很高興他被飛機送回渥太華，以等待手術。

新冠肺炎在加拿大變得嚴重起來，我們無法像以前那樣頻繁地去醫院探望他，後來根本不允許探望。我們可以通過電話與他交談，但是他逐漸因肝性腦病變得越來越神誌不清。有空閑時，護士們會幫我們接電話給他。即使我們與醫院只有30分鐘的路程，我與父親的交流，還是通過電話。

父親的健康狀況進一步惡化。原本需要批準父親的活體捐贈者的多倫多“活體捐獻者”計劃，因為疫情流行被暫停……（未完待續）