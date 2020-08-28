【加拿大肝脏基金会专栏】继承丈夫遗志，我与女儿组队筹款

加拿大肝脏基金会志愿者Rita Helmig

2006年底，丈夫賴瑞被診斷出患有原發性硬化性膽管炎（PSC）。在之前一年多的時間裏，他多次被醫生告知病因很可能是他的膽囊炎。終於，在膽囊切除術之前，內窺鏡胰膽管造影術顯示，病因實際上是更為嚴重的肝臟問題。

我們被告知可能是PSC，一種因炎癥和疤痕而導致膽管逐漸縮小的肝臟疾病。膽汁會開始在肝內積聚，破壞細胞，最終，會導致肝功能衰竭。

賴瑞唯一的治療方法是肝臟移植。經過四年的等待，他接到了電話：合適的肝臟找到了！堪比奇跡的移植手術於2011年1月13日進行。手術僅僅八天後，他就出院了，這令我們激動不已。

因為這些經歷，我們親身了解到支持加拿大肝基金會工作的重要性。2013年6月，我們和一群朋友在艾伯塔省紅鹿市參與了我們的首次“為肝漫步”活動。賴瑞深受啟發，於是第二年我們組建了自己的團隊——“移植團隊”。我們通過在線拍賣籌集資金，在為加拿大肝臟基金會募捐的過程中，我們與那些出色的支持者一同歡笑暢談。那些時刻將永遠珍藏在我們的心裏。

我們度過了五年滿載冒險和旅行的美好時光。在那期間，我們是加拿大西部第一個與肝臟捐贈者家人見過面的器官接受者。我們將永遠感謝迪克的家人做出的捐贈器官的決定，我們也將永遠把他們視為我們的家人。

在五年後的復診檢查中，賴瑞的健康報告顯示一切看起來都很正常，但是他開始感到不適，他心裏知道事情有些不對勁。經過一系列新的測試和檢查，他被確定PSC復發。接下來的幾個月中，我們頻繁前往醫院就診，醫生告訴我們，他需要再次接受肝臟移植。

但是，賴瑞的健康迅速衰退。在他被推進手術室時，他已經病得很重，而手術過程中的並發癥迫使醫生們中止了移植。他於2017年4月25日因病離世。

賴瑞去世兩周後，我和女兒成立了“Larry’s Girls”團隊，開始了我們的籌款拍賣。賴瑞生前的信念是，每年的拍賣都必需做得更大更好，這也是我們完成他的使命的唯一途徑。在我們為加拿大肝臟基金會籌款的很多年中，我們有幸多次成為頂級籌款人，而我們的兩個人的團隊也自豪地成為頂級團隊。

我們很自豪通過籌款來紀念賴瑞，我們需要繼續這項工作，以尋找肝臟疾病的答案和治療方法。

“為肝漫步”線上活動將於8月30日舉行。請加入我們www.strollforliver.ca，以您喜歡的方式，為加拿大肝臟健康加油。