【加拿大肝脏基金会专栏】将爱传递，偿还我亏欠的“人情债”

加拿大肝脏基金会志愿者Heidi Deans

2016年，在我40歲生日後不久，我開始經歷胸骨處的劇烈疼痛。醫生讓我做了一系列檢查，診斷出我患有原發性硬化性膽管炎，一種會導致膽總管結疤和炎癥的罕見的自身免疫性疾病。腸胃科醫生告訴我，在某個時間我可能需要進行肝移植。我對這一之前從未聽過的疾病感到驚訝，但接下來的幾年我安然度過，與丈夫和三個孩子一起享受著生活。

第一個問題突然出現於2019年2月，在定期的磁共振成像檢查之後。腸胃科醫生說我有癌前息肉，需要進行肝移植。我被轉介到溫哥華總醫院的一名外科醫生處。我進入了肝臟移植等待名單。等待可能是最困難的，在等待期間堅持與心懷希望非常重要。

那個夏天，我取消了去歐洲的旅行，這樣我就可以隨時待命，以便有配型的肝臟出現。八月份，我被轉介去看一位移植診所的外科醫生。醫生們告訴我，我的肝臟上有腫塊，我的預後不佳，現在我不適合進行移植。我拒絕讓任何人看到我的眼淚，我拒絕放棄。我打了個電話給我的超級英雄外科醫生，一個總是為他的病人抗爭的專家，他向我保證他會盡其所能幫助我。

知道我弟弟是我的肝臟配型，我詢問醫生有關活體移植的可能性，但是被告知我根本沒有足夠的時間。

2019年11月的一個星期六，我接到了那個救命的電話，被告知有一個可能匹配我的肝臟。在醫院，我被警告，要到手術進行時，他們才能確定是否能夠為我進行移植。我在七點半開始手術，到十二點半時，我的外科醫生打電話給我丈夫說手術進展順利。他們切除了腫塊，用了大約兩個小時查找肝臟外的任何癌癥迹象，沒有找到任何迹象，移植成功進行。當我醒來時，對肝臟捐贈者、外科醫生、家人朋友以及他們的給予的支持和祈禱的感激之情籠罩著我。

我永遠無法償清每個幫助過我的人的“人情債”，但是如果我能夠幫助下一個需要幫助的人，將愛傳遞下去，那將是一件好事。我的肝臟捐贈者、支持者與醫生們給了我一個機會，讓我可以繼續與我的三個孩子一起生活，看著他們長大；讓我可以參加侄子的婚禮，參加女兒的畢業典禮；讓我可以再次參與加拿大肝臟基金會的“為肝漫步”活動；讓我有機會與您分享我的故事，鼓勵您堅強面對病痛。

了解及報名“為肝漫步”活動，請瀏覽www.strollforliver.ca