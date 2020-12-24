——笑言先生《非虚构写作》讲座侧记

文 / 路风





“你的标点符号不对！”“你的文章切题了吗？”“文章不符合要求，本期不予采用！”无论你曾经在纸媒上发表过多少文章，拥有多少粉丝，在这个群里你必须接受主题创作、互相校对、众写手斧正的严格制约。几年来，这个群发展成为了“渥太华中文作家协会”，为世界各地的中文纸媒提供了无数的文章，出版了《渥太华中文作家协会文选》，每月在协会网站发行电子版文集《笔友沙龙》，成为了文学爱好者的精神家园。

2020年12月15日晚，渥太华中文作协和渥太华中华会馆联合举办了首场云端文学讲座，作协会长笑言先生以《如何展开历史的画卷》为题，畅谈非虚构写作。来自渥太华和多伦多的文友们欢聚在虚拟空间，共同见证了这一盛事。

笑言先生给我们带来的写作信息，超出了所有人的预料。讲演的内容从非虚构写作中如何选取历史题材，什么是严格非虚构写作与创造性非虚构写作，如何收集资料，如何采访当事人、目击者、知情人或后代，如何构建作品，如何筛选和剪裁素材，如何选择写作的角度等等，非常的丰富多彩。

在整个讲演过程中，尽管笑言先生的语调平缓，貌似波澜不惊，但是，非虚构题材的写作，从选题到采访，从忍饥挨饿泡图书馆到查找字里行间的China字迹，从孤独而古老的墓碑到崭新而华丽的唐人街牌坊，从抗战华人集资捐款到传承中华文化创办中文学校，从华人洗衣店到华人餐馆，从多元文化到华人的各种社团组织。这一个个鲜为人知的历史片段，像放卫星一样，在与会者眼前绽放。且不说为渥太华华人奋斗史追根溯源笔耕不辍的辛苦，单是花费了多少业余时间，多少个周末放弃自己喜爱的高尔夫球，甘愿寂寞地泡在图书馆里，就足够令人佩服。

“非虚构写作”确实是一步一个脚印，实实在在地写作。

渥太华CFC张瑞文先生的赞助，为非虚构写作《渥太华华人史话》的活动展开奠定了基础。

这场讲座，在观众提问的时段大家畅所欲言，久久不愿离去。主持人一尘女士，为能够主持一场如此出乎意料、肩负着历史责任、凝聚着历史厚重感的讲座而激动不已，泪洒银屏。

笑言先生的讲座，给疫情中的我们上了一堂华人在渥太华奋斗的历史课程。期盼《渥太华华人史话》一书早日问世，也期盼更多这样的文学讲座能够在渥太华这块中文写作的热土上举办。