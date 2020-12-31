【加拿大肝脏基金会专栏】肝衰竭，两个宝宝，肝移植，一切都是奇迹

歲末年初，我們回顧2020年的一切。被疫情困在家裏的日子，雖然多有不便，但與重疾困苦相比，都成了小事。以下是肝臟移植生存者塞琳娜的經歷，如果她的故事感動到你，請考慮通過在www.liver.ca捐款支持肝臟研究，為像她一樣为受肝病所折磨的人帶去更多希望。

1999年，我被診斷出患有原發性膽汁性膽管炎（PBC）。在短短的5年後，我的肝臟惡化到了徹底衰竭。

而在我病得最重時，我發現自己懷孕了。我悲喜交加：高興自己將成為母親，但要應對肝衰竭的噩夢。

因為肝病並發癥，我頻繁出入醫院。女兒出生後，我被列入移植等待名單，並開始接受血漿置換治療，以控制我的膽固醇水平。我無法使用手指，無法在開車時換檔，甚至無法擰開女兒的奶瓶加奶水。盡管面臨所有挑戰，幸運的是，血漿置換清除了膽固醇沈積物，我的健康開始恢復。

女兒6個月大時，我又開始感到虛弱不適。檢查結果發現，我又一次懷孕了。醫生們為我擔心，建議我終止妊娠，但那時我已經可以聽到胎兒的心跳了，我堅持留住了胎兒。

結果是，在懷孕僅僅七個月後，我早產生下了兒子。他出生時只有兩磅重，而我病得很厲害。但令我開心的是，兒子頑強地生存下來，長成了一個健康的男孩子。

兒子和女兒是我生活的中心，2011年我成為單身母親時，他們更是成了我的全部。我因病被困在醫院，媽媽過來我家幫我。肝臟疾病給我造成了沈重打擊，我的整個身體都想放棄求生的欲望。當時的我似乎處於一個關鍵時點：要麼盡快進行移植，頑強地活下去，要麼就得想好將來我去世後，誰能夠照顧我的兩個孩子。

其間，我被醫院允許，可以回家住了一個星期。我獨自來到車庫，關上門，打算了結自己的生命。為什麼不呢？我成了一個單身母親，忍受著痕癢與疼痛，我的頭發全掉光了，我瘦得皮包骨頭，體重只有約九十磅……我呆在車庫裏，想著就這樣結束吧，這是最好的出路。就在那一刻，透過窗戶，我看到兩個孩子在廚房裏玩耍。我突然回過神來：“我究竟在幹什麼！不，我不能丟下他們。”

是孩子們令我清醒振作起來。就在那天晚上，我接到醫院的電話：我等到了一個捐贈的肝臟，我可以做移植了。

我不信教，但那天發生的事情我沒法解釋，因為那一切都像是奇迹，给我帶來希望與生命的奇迹。