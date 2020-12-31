七日之《十一月七日》

文 / 十月 Canada

家周围的世界终于安静下来了。吵吵嚷嚷的小孩子们都回家去吃晚餐了，搬木头、打桩、安围栏的几个工人也都陆陆续续地离开。

门前的车道上遗留着被孩子们画了一堆乱七八糟和五颜六色的东西。

我心里想着下雨吧！下雨吧！冲走一切惹人心慌的缤纷色彩，快些下雨吧！

我查了一下天气预报，最近的一场雨是下个周日。说明我需要继续忍耐强迫症发作起来时，视觉影响力对身体各部分感官的侵袭。

我拉下窗帘，尽量不向窗外多看几眼。我想，那擦地板吧。

话说，我最喜欢做的事情是擦地板。地板一尘不染，闪着明镜一样的光芒。我赤脚走在上面，说有几番喜悦就有几番喜悦。

我用来擦地板的工具是一块吸水力极强的方块抹布，白色的它吸水、吸尘、吸油。无论地板上躺着什么多余的东西，毛发或者油渍或者其它的脏东西，它都可以统统地解决干净。

我附身跪在地板上开始工作，抹布在手下的地板上快速来来回回移动。这时的眼神儿也没有闲愣着，它协助润湿的抹布快速找到遗漏的污点，然后抹来抹去。

我擦了两遍，然后我感觉洁净的一切真是太令我喜欢了。

又说，洁净的房间里保持着很静，街道上保持着很静，我的心也重新回到很静。

家周围的世界仍然很静。

七日系列《完》。