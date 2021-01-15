【加拿大肝脏基金会专栏】有关喝酒的5个问题，您能答对几个？

COVID 19帶來的壓力令人們轉向借酒澆愁，從而令酒精性肝病病例急劇上升。英國公共健康研究的報告表示，2020年因飲酒導致的肝衰竭而死亡者比往年多出522例。位於多倫多的藥癮與心理健康中心的研究顯示，疫情期間加拿大超過25%的人曾有過量飲酒的情形。

對於喝酒與健康的關系，你真的了解嗎？下面是來自於改變飲酒機構（Alcoholchange.org）的一個有關飲酒的小測試，看看你能答對幾個？



問題一：喝酒後，酒精需多長時間可到達大腦？

A：約一秒鐘

B：約五分鐘

C：約一小時

答案：B。酒精只需五分鐘就能到達您的大腦。起初，我們可能會感到放松。但酒精是一種抑制劑，會減慢大腦功能。因此，當我們繼續喝酒（以及第二天）時，那些最初的放松的感覺可能被壓力、焦慮甚至是憤怒所代替。長時間大量飲酒會惡化心理健康問題，增加患抑郁癥的風險。

問題二：肝臟處理你飲用的酒精。你知道肝臟發揮著多少種功能嗎？

A：10種以上

B：100種以上

C：500種以上

答案：C。肝臟發揮著500多種不同的功能，包括處理消化的食物，抵抗感染以及處理酒精等毒素。但是，如果肝臟必須分解過多的酒精，其他功能就會受到負面影響，時間久了，會導致肝臟疾病。

問題三：喝酒有助睡眠，對還是錯？

A：對，我喝了一杯就倒下了

B：錯，喝酒令我可以通宵狂歡

C：這個問題比較復雜

答案：C。酒精會使我們困倦。但即使我們酒後很快入睡，第二天通常會感到疲倦。因為飲酒令我們的深度睡眠時間減少。此外，飲酒可能導致多去洗手間和多出汗，因此您醒來時會感到昏昏欲睡和頭疼。喝酒還會影響您枕邊人的睡眠：喝酒會增加您打鼾的可能性。

問題四：喝酒會增加患發何種癌癥的風險？

A：乳癌

B：腸胃癌

C：口腔癌，咽喉癌，食道癌

D：所有以上

答案：D。酒精是第一級致癌物，其他第一級致癌物包括紫外線輻射和抽煙。對於某些癌癥，包括乳腺癌，任何量的酒精都會增加風險。對於其他類型的癌癥，每天喝兩三杯的話，風險會增加。

問題五：紅酒對心臟有益，對還是錯？

A：對，地中海飲食是證據

B：錯，沒人知道，所以常有不同的報道

C：這個問題有點復雜

答案：C。一些科學家表明，紅酒中的白藜蘆醇可以對某些人的心臟健康產生積極影響。但是，由於紅酒中僅含有少量白藜蘆醇，您需要超大量喝紅酒，才能產生真正的效果！如果您想要白藜蘆醇的好處，請改飲紅葡萄汁或吃紅葡萄吧。