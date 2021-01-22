【加拿大肝脏基金会专栏】2021，试试可以瘦肝的“颜色”不？

加拿大最普遍的肝臟問題是什麽？是非酒精性脂肪肝病與酒精無關的肝臟脂肪積聚引致的疾病。非酒精性脂肪肝病影響著約20%的加拿大人，多見於超重或者肥胖者中。一旦單純性脂肪積聚，肝臟便容易受到進一步損害，而可能導致肝臟發炎及結疤（NASH）。因脂肪肝病導致的肝臟移植，正在取代丙型肝炎成為加拿大肝臟移植的頭號病因。



雖然目前沒有證實安全有效的藥物，但好消息是，通過調整飲食、增加運動、減輕體重，可以有效地改善甚至逆轉脂肪肝。那麽什麽樣的飲食被證明有效呢？

最新一期醫學雜誌《腸道》（Gut）上發表的臨床實驗報告表示，“綠色地中海飲食”可顯著地減少肝臟內脂肪含量，並可將非酒精性脂肪肝疾病風險減少一半。

什麽是綠色地中海飲食？

即改良的地中海式飲食。這一飲食結構包含更多蔬菜及植物性品類，而減少了加工肉類和紅肉。它包括每天攝入核桃（28克），並強調攝入富含多酚的綠色元素，包括三至四杯綠茶，以及100克左右的浮萍奶昔。浮萍是一種水生綠色植物，富含生物利用蛋白、鐵、B12、維生素、礦物質和多酚。

該實驗的主持者、以色列本古裏安大學（Ben-Gurion University of the Negev）公共衛生學院流行病學家、首席研究員希塞教授（Iris Shai）指出，實驗的結果顯示綠色地中海飲食可以顯著改善肝內脂肪和其他重要的健康因素。

實驗證明：綠色地中海飲食有效減少脂肪肝

這一臨床實驗招募了294名五十多歲的腹部肥胖患者（身高體重指數BMI≥31），進行了為期18個月的跟蹤研究。被研究者根據所建議的飲食分為三組：健康飲食組、地中海飲食組和綠色地中海飲食組。所有三組參與者都被指導進行同樣的體育鍛煉計劃。參加者於試驗前後通過核磁共振掃描測量肝內脂肪。

實驗結果表明，三種飲食都有助於減少肝臟脂肪，而綠色地中海飲食組的減脂效果最顯著：傳統地中海飲食組肝臟脂肪減少了20％，健康飲食組減少了12％，而綠色地中海飲食組減少了39％！與肝臟減脂一致的是脂肪肝病發率的減少：綠色地中海飲食組非酒精性脂肪肝患病率從實驗前的62％降至31.5％，地中海飲食組降至47.9％，健康飲食組降至54.8％。

研究人員認為，核桃和浮萍中的多酚的功效，以及紅肉的減少，在肝臟脂肪減少中發揮了作用。

每五個加拿大人，就有一個受非酒精性脂肪肝病的影響。如果您有脂肪肝，並且正在尋找健康的飲食計劃，不妨嘗試一下綠色地中海飲食？