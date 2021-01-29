【加拿大肝脏基金会专栏】有益肝脏的食谱：低盐煮食

因為患有肝臟疾病，帕梅（Pam Vivian）很清楚飲食營養的重要性。2017年3月，她的健康狀況開始發生變化——她的胃部腫脹，開始感覺不適，體重明顯下降。不久之後，她被診斷出患有丙型肝炎。

從那以後的幾年中，帕姆經歷了肝病的起起伏伏。雖然骨子裏是一個女企業家，她不得不放棄自己的生意以照顧自己的身體，她也不得不放慢生活節奏，調整自己習慣了的生活。她必須仔細監測她的飲食營養，她無法再進行之前所從事過的體力活動，還必須學會掌控自己的健康和生活方式。今天，她仍然面臨這些挑戰，但她會很自豪地說，她從未懈怠，一直關註自己的健康並保持積極的心態

在與肝病共同生活的初期，她看到簡便且有益於肝臟的食譜的需求。盡管帕梅是一位有熱情的廚師與烘焙師，但她知道，對大多數人來說，煮食技能並非總是天生的。帕梅回憶起剛被診斷出肝病時，營養師給了她一份需要避免的食物清單，看到那份清單，她忍不住想道，那些不喜歡烹飪的有肝病的人是如何管理飲食與肝臟健康的。

因著她的創業精神和對食品的熱忱，帕梅著手研究更多簡單美味、對肝臟有益的低鈉食譜，以滿足需求。她開始與肝臟疾病護理和營養領域的專業人士合作，以開發健肝食譜。

經過三年的努力，《低鈉煮食》（Low Sodium Cooking from the Heart）一書得以出版，為那些尋找完整健康食譜的肝硬化患者提供了美味之選。帕梅自豪地表示，從撰寫、編輯、咨詢到印刷，這是一本自我發行的、完完全全“加拿大制造”的食譜書籍，讀者可以從亞馬遜網站，或者直接從帕梅處購買。

關於本食譜，我們最喜歡的是，盡管設計時主要考慮的是肝臟有問題的人士，但這些食譜卻是家中每人都會喜歡並享受的美食。帕梅強調，這些食譜的特點是食材簡單、價格合理、煮食簡便且美味營養，因而可以成為全家喜歡的日常飲食新資源。

如今，帕梅接受了丙型肝炎的治療，並繼續管理著自己的整體肝臟健康，最重要的，是她一直保持著積極的心態。當被問及對其他肝病患者有何建議時，帕梅說，要照顧好自己，不要低估心態的重要性，並於每時每刻中尋找快樂。“我們可於人生中獲取的最重要的東西，就是幸福。”帕梅說。