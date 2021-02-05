佳节云聚会 再叙燕园情 渥太华北大校友会春节联欢会通知

各位北大校友、朋友们，春节好！

即将送走这极不平凡堪称前所未有的艰难的鼠年，随着如同一缕阳光的新冠疫苗的到来，我们即将迎来牛气冲天的2021年！新冠病毒改变了我们的生活，却无法阻隔飘洋过海的北大学子浓浓的燕园情思。加拿大首都地区北大校友会，借2021年新春佳节来临之机，将举办线上联欢活动。诚邀各位校友及亲属与我们在线欢聚，共同庆贺辛丑牛年到来！



联欢会将通过Zoom在线举行，届时我们将有丰富的才艺展示、校友分享、网上游戏和幸运抽奖等活动。现将活动具体安排通知如下：

时间：2月21日（初十）周日下2点至5点

活动形式：线上聚会，Zoom会议室信息届时公布

报名方式：请选择下面任何一种方式：

• 网上报名：请登陆以下报名网站https://forms.gle/VDS26YE1dc2eYHdi8

• 电邮报名：beida.ottawa@gmail.com

• 报名咨询电话：赵燕来(613)868-5986（晚上18:00以后）

报名时请写明参加人数、您准备分享给校友的才艺表演或者话题。报名截止日期2月19日（周五）。

为提高在线活动的质量，并鼓励更多校友参与，我们在此对各项活动做如下说明：

一、才艺展示

由于线上活动的特点，我们这次才艺展示部分不仅包括传统的唱歌、跳舞、乐器演奏、诗文朗读、脱口秀、绕口令等才艺演出，还鼓励校友将任何适合在Zoom上展示的作品借此次机会分享给大家。比如：摄影、书画、美食制作、抖音、甚至朋友圈等。才艺展示节目的具体要求如下：

1、以下节目要求事先提交录像：

唱歌、跳舞、乐器演奏、诗文朗读、美食制作、脱口秀、绕口令等。请于2021年2月15日之前将视频上传到YouTube上，提交链接到：beida.ottawa@gmail.com

2、录像要求：

a) 如用手机录像，请注意录像时将手机横置，以满足播放时与Zoom屏幕更加贴合的需求。

b) 录制时请使用高分辨率，最好是1920×1080；不能低于1280×720。

c) 舞蹈配乐，请后期合成。

3、提交录像时，务请说明节目艺术形式、作品名称、表演者、相关校友名字、毕业院系别与年份。请不要在录像上加标题和字幕，我们将有校友专门制作。

二、校友分享

为增进校友交流，我们将以“疫情期间的生活”为主题，欢迎大家分享应对疫情的生活智慧。您可以预先制作录像、PPT，也可以现场发挥。时长不超过5分钟，可以考虑（但不限于）以下话题：养生健身、美食烹饪、读书影视、绘画摄影、栽培园艺、子女教育、投资心得、旅游休闲、萌宠乐园等。

根据报名情况，我们会将Zoom会议室分为几个趣味话题会议室，您可选择进入您感兴趣的话题会议室参与讨论。请将您的录像或PPT于2021年2月15日提交至：beida.ottawa@gmail.com

若是视频，请先将视频上传到YouTube上，再提交链接。

三、互动游戏

本次联欢活动将会穿插几轮有奖趣味问答（Trivia）游戏。游戏形式为在线（www.sli.do）限时多项选择题（多选一）。校友和家属们可以通过电脑、手机或平板电脑参与。游戏题材老少咸宜、涵盖内容广泛，比如猜谜、脑筋急转弯以及百科知识，包括与北大、校友会、春节、时事等相关的内容。

若有意提供奖品和任何形式的赞助以支持我们这次校友联谊会的，请电邮校友会信箱或者在渥太华北大校友微信群联系李莹校友。

“佳节重温燕园梦，异域再叙北大情”。欢迎各位校友、朋友积极报名参加，相互转告，共襄盛举。再次恭祝大家阖家欢乐、新春大吉！

渥太华北大校友会理事会