文 / 十月 Canada

老夏，

我也不知道你会不会收到这封信。但那又怎么样呢，即便收不到我也不能说就不写了。

去年回到加拿大后我就一直搞入籍的事儿，到落地没几天赶上提交指纹，然后就是一直等通知参加考试。我自己预测的考试时间应该是同年九月十月。没想到我预测得挺准，九月二十八号我收到了考试时间通知书，时间是九月二十五号。

我肯定没有天天查信箱，反正错过考试时间的事儿就发生在我身上了。

每人有两次考试机会，两次不过这事儿就过去了，就得重新申请。我看书呀看书，在这种看书的日子里等来了考试通知。这回我机灵了，挂上了邮箱通知不用收信了。

考试那天，我交停车费也不知道咋的，机器交了四回。我一想一会儿再说，退钱不急考试急。考场里我拿着笔的手哆哆嗦嗦地答完20道题。反正是考过了。

回到家高高兴兴地联系退钱的事儿。

接电话的人问：“你咋不现场找人当时解决呢？”我心说，当时太激动只想回家，早忘记现场解决的事。反正打电话也能办成事不是。

接下来，又是一轮等待宣誓的日子。十二月几号我都忘了，反正宣了誓。之后办护照办理中国签证，今年一月份拿到签证，就算是此事终于办妥了。

当时想办完其他事三四月回北京。

后来的事情你都知道了，就是只能踏踏实实在加拿大呆着盼望疫情结束。看来今年也结束不了呀，渐渐地，我也失去了对生活的追求。

不出门追求什么，对吧。

其实还有一些八卦，今天不说了。下次再说。说说你的事儿吧……无论怎样，老夏同志都要坚持恢复训练。“恢复训练”包含了各种锻炼的环节，一个一个一种一种的那种。

今天的结束语，我去看望你之前我会问老徐你在哪里，也许你还在老地方也许换地方了，反正我会知道的。

多喝水。