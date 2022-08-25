抗美援朝的战斗英雄之一是我的哥哥

渥太華／陳延齡

我的哥哥陈守*是我爸爸的儿子。因为我是独生女不能给陈家传宗接代。大伯的儿子过继给了我爸爸做长子。我在3岁时候认识他，他已经上高中了。我爸爸是国民党军队中一名军官。他一米八几的大个,一身漂亮的美式军装，戴着金丝眼镜。后跟着四个卫兵威风凛凛。每次回家总有一堆年轻人羡慕看着他，好酷！不知道是他的四个卫兵还是他的一副金丝眼镜增加了他的帅？周围的年轻人好羡慕哦！

我的哥哥高中毕业那年，爸爸耐心和他说，让他考医学院。说毕业后给他开个小诊所，说我长大了也学医，我们两个人经营一座小医院。他就可以放心地把我们两人留在这个世界上了。我的哥哥与一群青年一样，哪里听得进去。脑子里都是父亲不苟言笑的威严，被人前呼后拥的荣耀。一脸忠厚孝敬的样子哥哥。家人都喜欢他，因为我是调皮捣蛋的。可是哥哥还是忤逆了爸爸的话，秘密的报考了黄埔军校。结果他还没考上！爸爸给他求人拜佛，让他如愿以偿的成了黄埔军校的学生，现在想到黄埔军校的名单上某某届有他的大名，也是一种荣耀。他一定幻想将来和爸爸一样威风凛凛的带着四个卫兵到处“招摇”吧！

当北京和平解放之际，他从广州寄来的信，还写着：杀！杀！杀！吓得妈妈看信的手在发抖。

后来的情况是：北京和平解放了！全国也解放了！他也被解放了！正赶上抗美援朝，他被派往到朝鲜作战，成为一名中国人民志愿军战士。

哥哥作为一个工兵排的排长，参加了上甘岭战役。战争打的很艰苦，他被派往到前沿紧急排雷，给志愿军打开一条血路。成功了，立功了！但是也负伤了。左臂肘关节严重损伤，左臂不能行动。治疗的办法只有截肢！因为药品短缺。团长找到他，让他不要截肢。他愿意截肢，那样还可以继续战斗。团长带他到一个山沟里，“看！……希望我们志愿军的肢体少一点留在了朝鲜的国土上！”并派他领了一个轻伤的小分队。主要是还能艰难行进的，大约20–30人左右。让我哥带领他们穿过火线奔向后方医院，让伤员有妥善的治疗。保护我们的可爱青年战士，保护我们的志愿军的战斗力。

这一路不亚于红军的北上抗日长征，上面有敌机（美军）的飞机狂轰滥炸，地面上有韩国的伪军围追、堵截、骚扰。最重要这些病弱的伤兵缺医少药，哥哥认为自己是轻伤，药品都留给队员们，他的左臂爬满了白色胖胖的蛆虫；没有食品充饥，没有体力。刚把这些伤兵们从防空洞里带出来，安置到老乡家，想吃点什么的时候，敌机又来了。还得再隐蔽，伤员经常饿昏过去。

多灾多难！一路上真是多亏了朝鲜的阿玛尼帮助。记得小时候常说中朝是鲜血结成的友谊！想想还真是那样！歌舞升平的现代的人谁还记得？

一天里如果只遇三次美军机轰炸，哦，算运气好！有时候从一个村子还不到另一个村子就来了两拨敌机。就得就地隐蔽，天寒地冻，白皑皑的雪花一点都不美丽，暴露了的话，我们最可爱的人将血染军服。

行路难，难于上青天！带领这样一群战友，哥哥忘记了寒冷与饥饿，他知道这些人都是国家的功臣，是最可爱的人，拼死也要保护这些人安全地回到祖国的怀抱。

这天经过了5次轰炸和堵截，天已经黑了，哥哥们来到一个很小的村庄，哥哥挨个把伤员安置在防空洞，他又饿又累，一下子晕倒了，条件反射的神经突然让他醒来，又重新查看了各个隐蔽的伤员。放心后，两腿一软在一个老乡的房子门口晕倒，“太累了让我休息一下吧！”后发现有人拽他的腿，他看到是那位老年的阿玛尼，喊著让他快进防控洞，他摆手，不用了，可是老阿玛尼就是不让。死劲的拉他，不忍让老阿玛尼操心，自己动起来，刚走到防空洞的门口，一个炸弹，炸到他刚才躺的地方，熊熊大火冲天，房倒屋塌，哥哥瞬间泪奔！拥著阿玛尼大声叫着：“妈妈！亲爱的妈妈！”

经过与死神插肩而过，还有什么困难不能克服。不再计较天上的日月轮流；管他什么狂风爆雪；去他的妈的围追堵截；中国人民志愿军是不可战胜的，前进！前进！进！哥哥们没有损兵折将，顺利抵达后方。

朝鲜战场一战，让世界看到中国人民不可战胜的力量！

（写于哥哥二十年祭日2022年8月22日星期一）