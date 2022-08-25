《身心两条道，作秀那边靠》顺口溜

渥太華／李鴻舉

愛美是人的天性

作秀是人的常情

連孔雀也會開屏

做人哪能不如禽

但其兩個門庭

不宜合併

美的內涵深如海

秀的表現似盆景

兩者的難與易

有極大的分明

兩處的高與低

不宜坐同一張椅

追求美，首先愛心要登嶺

父母生你養你

你要牢記在心靈

父母進入老年境

你更要關愛不停

你若進一步做到

老吾老以及人之老

幼吾幼以及人之幼

那更是你愛心的美景

當你的愛心上了陽關道

還要有耐心走過獨木橋

你想拍電影

做閃亮的明星

你想花式溜冰

讓世運金牌掛上頸

那不是短時淺日，能見光明

你必須

流出大量的汗水

付出髙度的耐心

人家去旅遊了

你仍在興趣範圍內

找找㝷㝷，忙個不停

別人撥手機

與網友們談天說地了

你仍在斗室中彈素琴

由此可見

做人，不在乎他的富與貧

要看他，有沒有前進的耐心

當下的互聯網

風狂浪緊

把社會擾伴得雜亂不清

醜與美，暗與明

虛與實，遠與近

有些少年，掌握不住門徑

只好

今日有酒今朝醉

不管明日晴與䕃

為了解除寂寞，削弱孤伶

竟然將秀身，當著好風景

不問將來的後果

刺青秀身隨風行

也有些少女學牛行

用金環將鼻樑扣緊

這種與牛同命

似乎不近人情

因此有些小少年

不敢模仿，無意隨行

但他們想作秀的心，並未停

他們糊思亂應

又走入牛亭

把牛仔褲，撕破得七碎八零

露出膝蓋見光明

另位小妞更聰明

她要學東施效顰

滿滿地自信

我來秀比你更新穎

三尺牛仔褲

換為七寸小短裙

果然裸露出肥嫩的大腿

顯示出飽滿的臀景

此時，勤發電子信

邀友來攝影

網上瘋傳，希望有共鳴

張女秀完尚未醒

王女看見了，又想創新

你秀的短裙

人家，肉不跳，心不驚

我來秀

比你更髙明

有領長袖衫，束之高阁

穿上類似胸罩的小背心

如此一換，山綠水清

豐滿的乳溝

確實會搧情引性

這位當下的東施

不是人品上有鸟雲

而是父母在其童年

教導得不夠持平

再加上聯網染薰

浮淺的秀身

助長不了慧命

秀身衹能在當下應應景

三五年後，消失殆盡

一旦病老死亡

更無痕跡可尋

假如你秀心，又有耐心

將來，縦是歸入宿命

你也許會在歷史上，留名傳馨

曹雪芹、魯迅

就是最好的証明