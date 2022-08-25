撕战《关于快递公司，火烧云包装的安全性》

文 / 十月 Canada

由于我不做与发货相关的生意，所以我与火烧云并不认识，我们没有见过面。

几个月以前，买家姐姐通过朋友介绍认识了火烧云，试着发了几件小包裹的杯子到国内，小伙伴的反馈图是包装很厚实，并且是一个没破。

然后，卖家姐姐又打听了一下火烧云在业内的口碑，一致是好评，各路发货到国内的卖家都介绍说，火烧云做了快递包装十几年的时间，邮寄杯子一个没破过。

鉴于以上原因，我重复了以上的话。不过，很快被打脸。

近两个月，卖家姐姐做国内市场后，发货量逐渐增加。火烧云的打包工作只有她与老公两个人。自上周日，周一连续两天，小伙伴们开始收到发货的杯子与餐具。

两位小伙伴都出示了火烧云的包装图与收到的破损的货品，实话实说，我一眼看过去，包装材料与以前比薄了，结果就是破损率有点高。

虽然两边生意都不是我的，但毕竟我吆喝大家了，并且我说过“她一个不破”这句话。

卖家姐姐有个大群（多伦多本地买家），火烧云在大群里。鉴于我既不是卖家也不是买家，我没有资格直接私信火烧云询问未来包装的安全性。我间接转达给火烧云的信息，回馈的结果大概意思是：“大家东西破了，我也很难过，睡不着觉。”

这种反馈我认为不足够立即解决运输的安全性问题。卖家姐姐每周都在发货，这种破损的危险性如果这周仍然存在，我应该做点什么吧！所以我发了一条微信在卖家姐姐的大群，包括包装图与破损图。

我写了一段话如下：



Quote +

我今天要反馈一下邮寄国内（火烧云快递）的信息，我两个国内的朋友，昨天和今天分别收到了餐具和杯子，破损率有点高。

第一位，邮寄一套餐具四个杯子，一个点心盘，点心盘破了！附图！

第二位，一个茶壶、糖罐奶罐、四套杯子，外加两个Shelley。糖罐奶罐破了，Shelley破了一个。

Unquote +



然后火烧云回了一段话，并不是艾特我，是回复给大家看。群里的小伙伴们也有很多发货国内的。我看后认为她很诚恳！



摘录+

火烧云：各位朋友，一直在忙着打包，刚刚看到大家的反馈。东西破损最心疼的是主人，但是打包人的心情更加沉痛。

火烧云：我一直在努力，千方百计的为大家打好包装，做好服务，但仍然有意外发生。征求了大家的意见，以安全第一为主，以前考虑到尽可能的多放一些物品，已给大家减少和降低采购成本，现在来看，还是要把安全放在第一位。

火烧云：我们会不断改变包装的形式，把易碎品的破损率降到最低。

摘录完+



然后，我以为这件事就不需要我多说话了！

大家纷纷留言发表看法，我也回了一两人的话。

对话摘录+

火烧云@群友a：谢谢朋友的理解。

群友a：国内的朋友选择了这种购买方式，春梅姐很低的价格，运输也是合理的价位，那就要自身承担破损的风险，天下没有免费的晚餐。

群友a:我是说句公道话。

十月：我的2位朋友已经承担了损失，，没有提出赔偿这句话。不过是面对上千元人民币和损失我出面提出一个包装的小要求。

群友a：其实所有的增加包装保险系数的做法都是要花钱的，快递费和打包费就不是现在这个金额了。

十月：这件事上不需要互相理解，生意就是相辅相成，互相成就的。包装上一眼看过去结实，意外拆包碎了，客人也损失自担得心服口服。

火烧云：瓷器是易碎品，发往国内的快递公司基本上都不发瓷器的。我们专门包装和发运瓷器就是为了解决国内的同胞的需求。快递公司对易碎品都是只包丢不包损，这是国际惯例，如果要包破损，是要单独按照宝贝的价格买保险的。



摘录完+

再然后，火烧云突然艾特我，事情也随之突然升级位撕战！

摘录+

@十月 妹妹请你了解一下快递的政策，掌握相应的专业知识，再在这里发言！

摘录完+



我与火烧云开撕的过程只有很短的时间（不附录了），我不恋战，我只要获得她（火烧云）认真对待安全运输能说服人的反馈结果，足以！

开撕这件事有一个好的结果就是，她可以推卸责任，但是反过头来，她终于能认真面对安全问题的重要性了！她就要认下或者说忍下以上内容的全部。

我知道，接下来的几天，收到货品的小伙伴们还会面临“破损”状况的出现，直到这几拨货物消化完。

那么接下来，这周的发货？

关注后续……