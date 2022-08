在八月十三日星期六,東安省台山同鄉會在Britannia park公园的長廊举办了自疫情以来的第一次烧烤活动。参加活动的鄉親鄉俚都踊跃参加並自觉带上口罩,做好防疫抗疫的安全工作。有的鄉親还帶自己的親友或朋友来参加活动。由于疫情,大家二年多的时间没有参加聚会,但是熟悉的脸孔,親切的鄉音,一下子把关系拉近了。有的鄉親还把親手做的糕点分与各位鄉親同享共乐。一场简单的烧烤同乐活动,却是凝聚了深厚的血浓于水的鄉親情感!

当天的天气很好,蓝天白云,灿烂的阳光普照,青山绿水,湖面在微风下碧波粼粼,茵绿的大地散发着清新的气息,一派美好的山河景象!由于是星期六,加上天气宜人,在Britannia park内,早上十时许,人们已经在穿梭往来:有的人在跑步,有的人在骑自行车,有的人在散步,还有的是家庭郊游……真的是多样化的活动!而在长廊内,台山同鄉会的理事和义务工作者已按需求摆设了多张长桌,各种烧烤食材都放在桌上准备齐全:瓶装矿泉水、西瓜、面包、土豆沙律、烧烤鸡,还有为小朋友准备的热狗(hot dog),这是一个足够丰盛的健康午餐食品!

在大会的按排下,午餐后还有兄弟社团和社区的文娱表演活动。首先表演者是渥太华洪门民治党致公活动中心的舞蹈小组,十多位銀发族的舞蹈员在音乐DJ的配合下,有节奏地翩翩起舞,舞姿窈窕、轻娜地表达了舞蹈中的灵魂!她们的表演赢得了热情、友好的掌声,也为洪门民治党致公活动中心赢得了信任、团结的美誉!她们的表演的节目有《军中绿花》《桑格拉》和《苗鄉侗族等你来》。

接下来的还有社区内文娱活动小组的表演,它们是渥太华巴哈芬(Barrhaven)的“快乐歌舞会”,日常中他们的歌舞活动既达到了团结友好的目的,又是舒释心情和压力的好方法!这次他们表演了广场舞《旧欢如梦》和交谊舞《姑娘回回头》。台山同鄉会直属舞蹈团“明日之星”也表演了《River of Babylon》《Para Para Ti》和《Yesterday once more》的拉丁舞蹈,而且陈森会长也親自参加舞蹈活动,各位舞蹈员的身段敏捷,步伐灵活,大家随着乐曲的节奏一起扭摆起来,显示出青春的活力!

这次烧烤活动的举办是由东安省台山同鄉会的陳森会长指导,方国盛和刘瑞兰副会长的统筹,各位理事的大力配合协调,加上热心的义工团队支持,以及默默奉献、辛勤工作的广大鄉親的热情支持和鼓励才能圆满成功地完成!更得到各方人士的认可和鄉親们的衷心赞许和祝福!谨以此文向各位鄉親问好,並向共同协办的各位人员致予崇高的敬意和感谢!

(罗景 综合报道,图片由Rose and Raymon Leung 提供)