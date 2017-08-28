走进京士顿，走近千岛湖——海老会千岛湖游记

如果，你想懂得加拿大，你必须知道京士顿；

如果，你想亲近加拿大，你应该去到千岛湖。

——题记

2017年7月21日早晨，静谧的416公路，两辆大巴士，一路向南疾驰。车头的挡风玻璃上，用英语写着“Historical Tour Supported Government of Ontario”（安大略政府资助的历史之旅），车上载有近一百位海老会成员。这是渥太华海老会组织的纪念加拿大建立150周年的一次专题活动，他们要去京士顿，前往千岛湖。

（一）

走进京士顿（Kingston）

加拿大联邦成立150周年了，回顾加拿大的历史，一定会联系到一个叫做“京士顿”的城市。Kingston地处多伦多和渥太华之间，是座非常美丽的水城，是加拿大第一任总理Sir John A MacDonald的故乡，更是加拿大的第一任首都。安大略湖是其天然的背景。市中心有许多古老建筑都是用白色的石头垒成，故有“石灰石城”的称谓。金斯顿历史上是“兵家必争之地”。修建丽都运河后，船只无需取道圣劳伦斯河就可来往上加拿大和下加拿大，运河入口就是安大略湖尽头的金斯顿。随着运河的完成，金斯顿的战略地位亦进一步提升，随之成为上加拿大的军事和经济重镇。上下加拿大于1841年结合为加拿大省，而金斯顿获选为加拿大省的首府。尽管不到三年就因为“规模太小并缺乏配套设施”、“过于接近美国边界令其难以抵御美军入侵”等原因而迁都其他城市。金斯顿仍保留其五大湖区主要港口之一的地位，并于19世纪末和20世纪初成为工业重镇。

满载客人的大巴士在午后抵达京士顿，在京士顿的道路上缓缓行驶，很快进入了金斯顿城的市中心，加拿大铁路公司的路轨穿越京士顿市，看着蜿蜒的铁路线，人们的思绪也随之向历史的远方延伸。

在京士顿参观的第一站便是坐落于安大略湖畔的金斯顿市政厅，它是京士顿最著名的历史遗产之一。它建于1844年，是新古典主义建筑的代表之作。这座建筑秉承19世纪英国的设计风格，是典型的大不列颠的复兴建筑，它以高大的穹顶和耸立在上方的钟楼成为金斯顿的标志性建筑。大家在金斯顿市政厅第一层和第二层的开放区参观。市政厅内的纪念大厅很是气派，加拿大第一任总理Sir John A MacDonald的油画悬挂其间，两侧窗户的每一块彩绘玻璃代表加拿大参加第一次世界大战时的一次战役。大厅的左侧墙壁上是纪念匾，镌刻着在第一次世界大战牺牲的京士顿市民的名字，置于纪念匾之前的是在第二次世界大战中捐躯的将士的花名册，纪念大厅由此得名。市政厅的地下部分原为监牢，是一处关押罪犯的地方。市政厅对面是一个风景宜人的码头花园，大家在这里拍照留念。参观京士顿市政大厅，大家获得了一次学习加拿大历史的极好机会。

Kingston是座大学城，大家参观了世界闻名的皇后大学（Queen’s University）。该大学是加拿大最古老的大学之一，她的年龄甚至比加拿大联邦政府的成立还要早二十多年。1841年建立时只是一个新世界传教士的神学院，可是经过160多年的发展，现在皇后大学的艺术、法学、建筑、医学等专业都是堪称一流的专业。通过参观，大家对加拿大的高等教育，有了一个更深刻的印象。

这次参观旅游，时间安排紧凑，大家还参观了加拿大皇家军事学院。该军事学院已经拥有100多年的历史，学校方圆41公顷，加拿大皇家军事学院是一所与众不同的大学，学校的毕业生经过训练将成为加拿大国家军队中的指挥官人选。

通过对京士顿的参观访问，大家的脑海里，增添了许多对加拿大昨天和今天的认识，受益匪浅，觉得不虚此行。

（二）前往千岛湖

北美洲安大略湖的湖水注入和流出圣劳伦斯河，在圣劳伦斯河河湾有大小天然岛屿1860多个, 被称作千岛湖。圣劳伦斯河是加拿大极为重要的内陆河，在加拿大早期历史中，欧洲人就是利用这条河流把和印第安人交易的毛皮运回欧洲，所以对加拿大影响深远。湖（河）中心的分界线将千岛湖一分为二，一边是美国的纽约州，另一边则是加拿大的安大略省。2/3岛屿在加拿大境内，而美国拥有的岛屿大多面积大并有深水水道通往大湖。加拿大侧的京士顿有多个码头，是客轮载运游客们去千岛湖览胜的地方。这次专门挑选了一个相对适应老年人的码头上船，绕湖一周约一个半小时。千岛湖水深邃、碧绿、广阔又非常宁静，湖中的岛屿，绿树掩映，不同风格的别墅时隐时现，其中不乏名岛，许多为私人拥有。这里是富人避暑的天堂。此趟航行，船由旅行团包用，船上用中文讲解。大家听得津津有味。千岛湖的水面如同镜子一般。为了保护环境，加拿大政府公布了一系列法规，如果违反了，相应的处罚相当严厉。因此加拿大的环境保护工作一直是世界上最好的。

千岛湖的航行在不知不觉中度过了，千岛湖的魅力在不知不觉中植入大家的脑海。这是加拿大的美丽风景，是加拿大人民的骄傲。

一天的旅行很快进入尾声。这次旅行，令人难忘，大家流连忘返，大大地加深了参观旅游的人们对加拿大的热爱。这种热爱，与他们对祖国的热爱是一脉相承的。在回渥太华的路途中，参观团成员田源、王申抑制不住激动的心情，深情地唱起了歌：

花儿为什么这样红？

红的好像燃烧的火……

最美不过夕阳红，

温馨又从容……

这是他们的心声，也是参观旅游的每一位成员的心声。

文/幸鸿展翅

2017年7月22日于渥太华