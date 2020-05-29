【加拿大肝脏基金会专栏】什么是终未期肝脏疾病

“終末期肝病”（ESLD）用於描述晚期肝病、肝衰竭和失代償性肝硬化（肝硬化的晚期）。終末期肝病在肝臟發炎後發展，然後導致纖維化（疤痕）以及正常肝臟功能的喪失。儘管唯一的治療方法是肝臟移植，但由於等待時間過長，或由於其他健康問題導致病人的病情嚴重到無法倖存於手術，很多患者無法接受肝臟移植。

終末期肝病的常見癥狀是什麼？

在失代償性肝病中，癥狀的嚴重性可能更厲害，因此需要與跨學科醫療團隊一起解決癥狀管理問題。

常見的身體癥狀包括：腹痛、疲勞、意識混亂、瘙癢（痕癢）、黃疸、肌肉痙攣、腿部出現水腫、呼吸困難或呼吸急促、噁心和嘔吐、便秘、腹瀉、營養不良等。

如何管理終末期肝病的癥狀？

疼痛：在生命晚期時，可以使用藥物管理疼痛；但是，最佳療法會因終末期肝病患者而有差異。因此請諮詢醫生有關適合您的藥物類型和劑量。其他管理疼痛的方法可以包括針灸和意念法。

腹水：醫囑通常為低鹽飲食和口服利尿劑（有助於從體內清除水分的藥物。如果此類療法無效，則可考慮更具侵入性的方式，例如利用針管排出腹部液體或進行手術。

肝性腦病：瀉藥和抗生素最常用於幫助保持大腦功能，它們可以降低血液中對大腦有害的特定毒素的積累。

瘙癢：名為“膽甾醇胺”(cholestyramine)的常用藥可以治療瘙癢。此藥物有助於瘙癢的確切機制尚未完全清楚，但相信膽甾醇胺有助於身體排泄大便中的化學物質。

營養不良：建議確保攝入足夠的卡路裏，尤其是蛋白質，並補充維生素。

終末期肝病者的預期壽命是多少？

終末期肝病患者的預期壽命很難預測，因為它受多種因素的影響，例如肝臟疾病的程度，或併發癥或其他疾病的存在。儘管很難衡量末期肝病者的確切時間表，某些癥狀與疾病惡化及較短預期壽命相關，例如對治療無反應的腹水、腎衰竭和胃腸道出血。另外，那些有晚期肝硬化者的平均壽命約為兩年。現已制定出“末期肝病模型”（MELD），可預測末期肝病的長期結果。末期肝病模型的分數基於實驗室值，用於肝臟移植等待者的優先排序。您的醫生可以提供針對您當前情形的更準確的評估。